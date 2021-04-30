Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı için geri sayım

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı.