Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2021 Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayrama kavuşuyorlar. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ayında başlayacak. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İşte Ramazan Bayramı tarihi hakkında bilgiler
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Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Müslümanlar dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı’nı heyecanla bekliyorlar. Yayımlanan takvime göre bayramın arefesi 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).