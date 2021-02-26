Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet, Ramazan Bayramı tarihini açıkladı
Ramazan Bayramı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Yayımlanan dini takvime göre ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar bu ay içerisinde oruç ibadetini yerine getirecekler ve ardından bayrama ulaşacaklar. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayı bu sene nisan ayında başlayacak. On bir ayın sultanı içerisinde Müslümanlar bolca ibadet ediyor, farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayının ardından ise 13 Mayıs’ta Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
2
Abone Ol
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
3
Abone Ol
ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.