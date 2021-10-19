Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet, 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihini açıkladı
Ramazan Bayramı, on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından karşılanıyor. İslam alemi bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirdikten sonra bayrama kavuşuyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında bolca ibadet edip, yardımlaştıktan sonra sevdikleri ile bayramlaşıyorlar. Peki, 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama
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Ramazan ayı için heyecan giderek artıyor. Mübarek ayların başlamasının ardından Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Yılın ilk bayramı Ramazan Bayramı ise mayıs ayına denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.