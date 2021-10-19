Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet, 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihini açıkladı

Ramazan ayı için heyecan giderek artıyor. Mübarek ayların başlamasının ardından Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Yılın ilk bayramı Ramazan Bayramı ise mayıs ayına denk geliyor.