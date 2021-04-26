Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda yasak var mı? Bayram kısıtlamaları belli oldu
Ramazan Bayramını da kapsayacak kısıtlamaların detayları belli oldu. 3 günlük Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayının ortalarında kutlanacak. Kabineden alınan kararlara göre, Ramazan Bayramını da kapsayan süreçte tam kapanma uygulanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda hangi kısıtlamalar uygulanacak?
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Ramazan Bayramı tarihine sayılı gün kaldı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bayramın çeşitli yasaklarla geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı kısıtlamaları için gözler kabineden çıkacak kararlardaydı. Arefe gününün yarım gününü de kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı tatili 3,5 günü kapsayacak. Ramazan Bayramı bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçecek.
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11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başladı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor. Bayramın son günü ise 15 Mayıs olacak.
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BAYRAM KISITLAMALARI
29 Nisan Perşembe 19:00'dan başlayarak, 17 Mayıs sabah 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacak. Bayramın son gününün ise 15 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle Ramazan Bayramı da kısıtlamalarla geçecek
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BAYRAM KISITLAMALARI
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.