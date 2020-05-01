11 ayın sultanı Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 gün sürecek bayram ile uğurlanacak. 30 gün sürecek olan oruç ibadetinin ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Dini gün ve aylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre idrak ediliyor. Yeni karar alınmaması durumunda Ramazan Bayramı tatili 4 gün sürecek. Ancak bu süreç sokağa çıkma yasağı olacağı iddiaları gündemde. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?