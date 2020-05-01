Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakan vatandaşlar bayram tarihini araştırmaya başladı. Corona virüsü gölgesinde Ramazan ayını geçiren ve ibadetlerini evlerinde yapan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Bayram öncesinde sokağa çıkma yasağı da gündemde. Bayramda Corona virüsünün sona ermesi beklentisi içerisinde olan vatandaşlar, bu konudaki açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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1
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11 ayın sultanı Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 gün sürecek bayram ile uğurlanacak. 30 gün sürecek olan oruç ibadetinin ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Dini gün ve aylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre idrak ediliyor. Yeni karar alınmaması durumunda Ramazan Bayramı tatili 4 gün sürecek. Ancak bu süreç sokağa çıkma yasağı olacağı iddiaları gündemde. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
2
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2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.
3
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Bir süredir hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bayramda da uygulanıp uygulanmayacağı soruları gündemdeydi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bayramda sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Selvi, 18 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı işaret etti. 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı masaya yatırılacak.
4
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Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek.