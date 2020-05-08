Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? 2020 Ramazan Bayramı tarihi
Mübarek Ramazan ayı devam ederken vatandaşlar bir yandan da bayram tarihini araştırıyor. 30 gün sürecek olan 11 ayın sultanı Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da üç gün sürecek bayram ile uğurlanacak. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle Ramazan Bayramı sosyal mesafeye dikkat ederek geçecek. Bu yıl Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlamıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi
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1
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Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı bu yıl nisan ayının son günlerinde başlamıştı. Ramazan ayının yarılanması ile birlikte bayram tarihi araştırmaları hız kazandı. Üç günlük bayram bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek. Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda sık sık sokağa çıkma kısıtlamalarının bayrama kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? 2020 Ramazan Bayramı tarihi...
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Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için belirlediği 'Dini Günler Listesi'ne göre, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ramazan Bayramı arifesi olacak. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.
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Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir.