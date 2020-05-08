Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı bu yıl nisan ayının son günlerinde başlamıştı. Ramazan ayının yarılanması ile birlikte bayram tarihi araştırmaları hız kazandı. Üç günlük bayram bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek. Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda sık sık sokağa çıkma kısıtlamalarının bayrama kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? 2020 Ramazan Bayramı tarihi...