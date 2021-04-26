Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 08:14 | 26 Nisan 2021 - 08:14

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kısıtlamaları için gözler kabine kararlarında

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs gölgesinde geçecek. Bayramda uygulanacak kısıtlamalar için 26 Nisan tarihli kabine toplantısı bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?