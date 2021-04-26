Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kısıtlamaları için gözler kabine kararlarında
Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs gölgesinde geçecek. Bayramda uygulanacak kısıtlamalar için 26 Nisan tarihli kabine toplantısı bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
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Oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, bir yandan da Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Arefe gününün yarım gününü de kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı tatili 3,5 günü kapsayacak. Ramazan Bayramı bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçecek.
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11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başladı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor. Bayramın son günü ise 15 Mayıs olacak.
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BAYRAM KISITLAMALARI
Kabine toplantısı bugün üç yeni bakanın katılımıyla toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin öncelikli gündem maddesi Ramazan Bayramı’na kadar alınacak yeni tedbirler ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” açıklamasının ardından Türkiye’nin atacağı diplomatik adımlar olacak.
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Toplantının ağırlıklı gündem maddesi yine koronavirüsle mücadelede ve yeni önlemler olacak. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının arefe günü ile birlikte 5 güne çıkarılabileceği de belirtiliyor.