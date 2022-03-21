Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 tarihleri

2022 Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlayacak. Ramazan ayı bitiminde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı tarihi ise şimdiden merak konusu oldu. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtlarını arıyorlar. İşte, Diyanet'e göre Ramazan Bayramı 2022 tarihi ve bu ay içeisinde yer alan önemli dini günler...