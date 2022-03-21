Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 tarihleri

2022 Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlayacak. Ramazan ayı bitiminde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı tarihi ise şimdiden merak konusu oldu. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtlarını arıyorlar. İşte, Diyanet'e göre Ramazan Bayramı 2022 tarihi ve bu ay içeisinde yer alan önemli dini günler...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba