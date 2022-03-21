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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 tarihleri

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Mübarek üç aylardan Şaban ayının bitmesine günler kala Ramazan sorgulamaları hız kazanmaya başladı. Nisan ayında gerçekleşecek olan Ramazan ayı sonunda ise üç günlük Ramazan Bayramı, şimdiden tatil planları içerisinde olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 2022 tarihi hakkında bilgiler...

1/3Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor Ramazan Bayramı 2022 tarihleri

2022 Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlayacak. Ramazan ayı bitiminde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı tarihi ise şimdiden merak konusu oldu. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtlarını arıyorlar. İşte, Diyanet'e göre Ramazan Bayramı 2022 tarihi ve bu ay içeisinde yer alan önemli dini günler...

2/3RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/3RAMAZAN AYI TAKVİMİ

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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