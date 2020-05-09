Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayrama kaç gün kaldı?
23 Nisan'da başlayan 11 ayın sultanı bereket ve rahmet ayı Ramazan'ın ortalarına gelindi. Milyonlarca Müslüman bu hayırlarla dolu ayda oruçlarını tutarak ibadetlerini idrak ediyorlar. Ramazan'ın yarılanmasıyla beraber, bayrama yönelik araştırmalar da hız kazandı. Üç günlük bayram bu yıl corona virüsü gölgesinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayrama kaç gün kaldı, hangi tarihte? İşte, Ramazan Bayramı 2020 tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar...
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1
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Mübarek Ramazan ayı devam ederken vatandaşlar bir yandan da bayram tarihini araştırıyor. 30 gün sürecek olan 11 ayın sultanı Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da üç gün sürecek bayram ile uğurlanacak. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle Ramazan Bayramı sosyal mesafeye dikkat ederek geçecek. Bu yıl Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlamıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi
2
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Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için belirlediği 'Dini Günler Listesi'ne göre, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ramazan Bayramı arifesi olacak. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.
3
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.
4
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Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir.