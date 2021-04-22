Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı tatili için geri sayım
Ramazan Bayramı her yıl idrak ediliyor. Müslümanlar bayramı büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bu yıl on bir ayın sultanı ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirmeye başladılar. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayram tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ramazan Bayramı’nın ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Ramazan ayını idrak eden müminler, bu ayı ibadetle geçirmenin ve Allah’ın rahmetine nail olma ümidinin sevincini taşıyarak bayrama kavuşuyorlar. Bu yıl bayram arefesi 12 Mayıs tarihine denk geliyor.
2
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
3
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı.
4
İslâm dininde ramazan ve kurban olmak üzere iki bayram vardır. Arapça’da îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Esasen ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramı veya bayramdan önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için fıtır bayramı denilmiştir.
Türkiye’de bazı çevrelerde muhtemelen bayramda şeker, lokum ve tatlı ikramı şeklinde öteden beri var olan gelenekten dolayı buna şeker bayramı da denilmektedir. Ancak Hz. Peygamber’in uygun olmayan bazı isimleri değiştirmesi ve özellikle dinî terim ve kavramların muhafazası konusunda hassasiyet göstermesi, bu şekilde bir adlandırmanın doğru olmayacağını göstermektedir.