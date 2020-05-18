Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe hangi gün? Ramazan ne zaman bitiyor?
Nisan ayının son günlerinde başlayan Ramazan ayının sona ereceği tarih yaklaşıyor. 11 ayın sultanı, üç ayların sonuncusu Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da üç gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçen Ramazan'ın sona ereceği ve bayramın tarihini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe hangi gün? Ramazan ne zaman bitiyor?
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1
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Ramazan ayının büyük bir çoğunluğunun geride kalmasıyla birlikte gözler bayram tarihine çevrildi. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan ayı mayıs ayında uğurlanacak, böylelikle mübarek üç ayların sonuncusu da tamamlanmış olacak. 30 gün boyunca oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, Ramazan ayını üç gün sürecek bayramla uğurlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe hangi gün? Ramazan ne zaman bitiyor?
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takviminde yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın tarihi yer alıyor. Bu yılın takvimine göre, 24 Nisan’da başlayan ramazan ayı mayıs ayında uğurlanacak.
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AREFE VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arefesi olacak. Müslümanlar son orucu arefe gününde tutacaklar. 2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.