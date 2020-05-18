Ramazan ayının büyük bir çoğunluğunun geride kalmasıyla birlikte gözler bayram tarihine çevrildi. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan ayı mayıs ayında uğurlanacak, böylelikle mübarek üç ayların sonuncusu da tamamlanmış olacak. 30 gün boyunca oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, Ramazan ayını üç gün sürecek bayramla uğurlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe hangi gün? Ramazan ne zaman bitiyor?