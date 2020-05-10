Bu yılın Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Bayram tatili için şimdiden harekete geçen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Ramazan'ın ne zaman biteceğini ve bayramın ilk gün tarihini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
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Milyonlarca vatandaş, 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın bitmesinin hemen ardından kutlanan Ramazan Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Gözler 2020 Ramazan Bayramı'nın bu yıl hangi tarih aralığında kutlanacağında. İşte, Ramazan Bayramı takvimi...
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Mübarek Ramazan ayı devam ederken vatandaşlar bir yandan da bayram tarihini araştırıyor. 30 gün sürecek olan 11 ayın sultanı Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da üç gün sürecek bayram ile uğurlanacak. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle Ramazan Bayramı sosyal mesafeye dikkat ederek geçecek. Bu yıl Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlamıştı.
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Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için belirlediği 'Dini Günler Listesi'ne göre, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ramazan Bayramı arifesi olacak. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.
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BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
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Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).