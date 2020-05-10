Ramazan Bayramı ne zaman?

Mübarek Ramazan ayı devam ederken vatandaşlar bir yandan da bayram tarihini araştırıyor. 30 gün sürecek olan 11 ayın sultanı Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da üç gün sürecek bayram ile uğurlanacak. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle Ramazan Bayramı sosyal mesafeye dikkat ederek geçecek. Bu yıl Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlamıştı.