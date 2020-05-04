2020 Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Ramazan ayının 10. gününü idrak eden milyonlarca vatandaş, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre Ramazan Bayramı ne zaman idrak edileceği yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramın 1. günü ne zaman?
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Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın bitmesinin hemen ardından kutlanan Ramazan Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl içinde bulunduğumuz Mayıs ayında idrak edilecek. İşte, 2020 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.