Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."