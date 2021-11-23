Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi açıklandı

Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ardından ise bayrama ulaşılacak. Ramazan Bayramı mayıs ayında başlayacak.