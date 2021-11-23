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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 15:18 | 

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi açıklandı

Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar heyecanla on bir ayın sultanı ramazan ayını bekliyorlar. Her sene bu mübarek ayda farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

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Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ardından ise bayrama ulaşılacak. Ramazan Bayramı mayıs ayında başlayacak.
2RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
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