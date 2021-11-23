Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihi açıklandı
Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar heyecanla on bir ayın sultanı ramazan ayını bekliyorlar. Her sene bu mübarek ayda farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ardından ise bayrama ulaşılacak. Ramazan Bayramı mayıs ayında başlayacak.