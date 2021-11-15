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Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 15:25 | 

Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi açıklandı

Ramazan Bayramı ve ramazan ayı heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her sene on bir ayın sultanı ramazan ayını coşku ile karşılıyorlar. Bu mübarek ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı dini günler ve ayların listesi yayımlandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tarihler

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Ramazan ayı için araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Birlik ve beraberliğin arttığı, iftar sofralarının kurulduğu ramazan ayı bu yıl 2 Nisan’da başlayacak.

2RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

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