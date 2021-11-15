Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi açıklandı

Ramazan ayı için araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Birlik ve beraberliğin arttığı, iftar sofralarının kurulduğu ramazan ayı bu yıl 2 Nisan’da başlayacak.