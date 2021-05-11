Ramazan Bayramı kutlama mesajları 2021- En güzel ve en anlamlı bayram mesajları
Ramazan ayının bitişiyle birlikte Müslümanlar tarafından kutlanacak bir dini bayram olan Ramazan Bayramı’na sayılı zaman kaldı. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü için şimdiden sevdikleriyle pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle bayram dileklerini uzaktan iletecek olan vatandaşlar, şimdiden Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı. Biz de sizler için en güzel ve en anlamlı Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını derledik. Sevdiklerinize en güzel dilekleri iletmek için, işte bayram kutlama mesajları…
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Bu yıl da pandeminin gölgesinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sevdiklerimizden ayrı geçecek. 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp üç gün sürecek olan bayramda, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. İşte en güzel, kısa ve resimli Ramazan Bayramı mesajları...
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RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
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Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI
En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile CANIM SEVGİLİM. Bayramın mübarek olsun.
Aşkım..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün..!
Bugün yanında olamasam da sen hep benimlesin, şeker gibi bayramlarda yeniden bayramlaşmak ve hiç ayrılmamak dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun…
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EĞLENCELİ BAYRAM MESAJLARI
Minareden atlarım, bayramını kutlarım.
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun
Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.
Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.