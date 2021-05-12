Ramazan Bayramı hilali görüldü mü? Bayram hilali ne zaman görülecek? Diyanet açıkladı
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan 12 Mayıs'ta açılacak son iftarın ardından bitecek. Ramazanın son günü ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de; son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar da Edirne'de 20.30'da yapılacak. Peki, Ramazan Bayramı hilali görüldü mü? Bayram hilali ne zaman görülecek?
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Mübarek Ramazan'ın sonunda erişilen Ramazan Bayramı öncesi, merak edilen bir diğer konu da bayram öncesi hilalin görülüp görülmediği oldu. Konuya dair Diyanet'in astronomi uzmanı açıklama yaptı. İşte, 'Ramazan Bayramı hilali görüldü mü?' sorusunun yanıtı...
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın müjdecisi şevval hilalinin dünyanın birçok bölgesinde görülebileceğini bildirdi.
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13 Mayıs Perşembe günü şevval ayının birinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacağını belirten İşlek, şu ifadeleri kullandı:
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"Şevval hilali Türkiye ve Suudi Arabistan'dan hava şartları müsait olduğu ölçüde görülebilecek. Rüyet günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da güneşten 44 dakika, Mekke'de ise güneşten 39 dakika sonra hilal batacak. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 7 derece 29 dakika Ankara'da 6 derece 38 dakika ufkun üstünde bulunacak. Hilal görülme kriterleri sağlandığı için hava bulutlu olmadığı sürece her iki şehirden de hilal görülebilecek. Dünyanın büyük bir kısmında hava şartlarının müsait olduğu yerlerde şevval (Ramazan Bayramı) hilali görülebilecek."