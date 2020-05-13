Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 01:09 , 13 Mayıs 2020 - 01:09

Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? sorusu, mübarek Ramazan ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz günlerde yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Ramazan Bayramı arefesi ve bayram tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takviminde açıklandı. Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlamak isteyenler, arefe gününün ne zaman olduğunu ve hangi güne denk geldiğine yoğunlaştı. Peki, Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?Diyanet'ten alınan bilgilere göre Ramazan Bayramı tarihi...