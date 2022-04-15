Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? İşte Arefe Günü tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arefe gününün tarihi. İşte, Arefe Günü tarihi...