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Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? İşte Arefe Günü tarihi

#Ramazan#Bayram#Arefe

Huzur ve bereket ayı Ramazan devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de arefe gününün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

1/3Ramazan Bayramı arefesi ne zaman İşte Arefe Günü tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arefe gününün tarihi. İşte, Arefe Günü tarihi...

 

2/3BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN

BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/32022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
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Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
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Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

 

 

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#Ramazan#Bayram#Arefe