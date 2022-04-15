Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? İşte Arefe Günü tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arefe gününün tarihi. İşte, Arefe Günü tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
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Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
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Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba