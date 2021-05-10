Ramazan Bayramı 2021 tarihi: Arefe günü ne zaman, hangi gün? İşte bayramın 1. günü

Bayramın müjdecisi olan arefe günü ve bayramın 1. günü Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs tarihinde kutlanacak. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.