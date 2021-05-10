Ramazan Bayramı 2021 tarihi: Arefe günü ne zaman, hangi gün? İşte bayramın 1. günü
Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimi ile belli oldu. 2021 Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılırken, milyonlarca vatandaşın gözü arefe gününe çevrildi. Tam kapanma dönemi içerisinde idrak edilecek olan bayram koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde geçecek. Ramazan- Şerif'te oruç ibadetlerini idrak edenlerin manevi heyecanla beklediği Ramazan Bayramı mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşecek. Son oruç 12 Mayıs'ta tutulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte, milyonlarca vatandaşın beklediği 2021 Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili bilgiler.
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Bayramın müjdecisi olan arefe günü ve bayramın 1. günü Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs tarihinde kutlanacak. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.
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Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.