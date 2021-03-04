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Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 15:43 | 

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayının nisan ayında başlamasının ardından Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecekler. Ardından ise bayram başlayacak. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi

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Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı 13 Nisan’da başlayacak. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirilmesinin ardından bayram başlayacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs olacak.

2RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

3ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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