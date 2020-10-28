Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayı her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Ramazan ayının ardından ise bayram başlıyor. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi
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Ramazan Bayramı 2021 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyor. On bir ayın sultanı önümüzdeki yıl nisan ayında başlayacak. Ramazan ayının birinci günü 13 Nisan Salı günü olacak. Ramazan Bayramı arefesi ise 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Bayramın arefe günü 12 Mayıs, birinci günü ise 13 Mayıs olacak.