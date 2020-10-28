Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı 2021 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyor. On bir ayın sultanı önümüzdeki yıl nisan ayında başlayacak. Ramazan ayının birinci günü 13 Nisan Salı günü olacak. Ramazan Bayramı arefesi ise 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.