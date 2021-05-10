Ramazan bayramı 2021 ne zaman başlıyor? Bayrama kaç gün kaldı?

Ramazan bayramı 2021, bu yıl çeşitli pandemi süreci dolayısıyla önceki yıllardaki etkisini hissettiremeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nin dini günler takvimiyle netlik kazanan ramazan bayramı, bu yıl hafta sonuna denk gelecek. Peki, ramazan bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayrama kaç gün kaldı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?



Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi



