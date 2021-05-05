Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesini alacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs'a denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih aralığını paylaştı. Peki, Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi
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Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz yıla göre 100 TL artışla 1100 TL olarak hesaplara yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında maaş almakta olan kişilerin maaş hesaplarına aktarılacak. Peki, yapılan resmi açıklamaya göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Emekliye bayram ikramiyesinin hesaplara geçeceği tarih, 2021 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor, bu yıl ise bayram ikramiyesi tutarı 1100 lira oldu. Milyonlarca emekli için ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Peki, bu yıl emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşların, bayram ikramiyelerini alacağını tarihi duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
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Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?
İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
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- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.
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YENİ EMEKLİLER ALABİLECEK Mİ?
Peki, bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim var mı? Var; sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar. Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Ancak, emeklilik dilekçesini, mayıs ayında verenler yararlanamayacak