Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi

Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz yıla göre 100 TL artışla 1100 TL olarak hesaplara yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında maaş almakta olan kişilerin maaş hesaplarına aktarılacak. Peki, yapılan resmi açıklamaya göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?



Emekliye bayram ikramiyesinin hesaplara geçeceği tarih, 2021 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor, bu yıl ise bayram ikramiyesi tutarı 1100 lira oldu. Milyonlarca emekli için ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Peki, bu yıl emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?