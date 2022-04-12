Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2022 Ramazan takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi paylaşılmıştı. Nisan ayında başlayan Ramazan, mayıs ayında uğurlanacak.
2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek. ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerine doğru idrak edilecek.
Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba