Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2022 Ramazan takvimi

Ramazan ayının son günü en erken imsak Iğdır'da

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.