Ramazan ayı ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü? İşte tarih bilgisi

Tüm yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı, milyonlarca vatandaş tarafından oruç ve çeşitli ibadetlerle geçirilmeye devam ediyor. 2022 Ramazan ayının bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor.
Bugün oruç ibadetinin 10. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı.
Mübarek Ramazan'ın son orucu 1 Mayıs 2022 tarihinde açılacak iftarın ardından tamamlanacak.
Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.