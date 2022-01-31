Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri

2022 Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri yıl içinde en çok araştırılan dini günler arasında yer alıyor. Bir ay boyunca manevi hislerin arttığı Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...
Bir ay boyunca devam edecek olan Ramazan ayı bu sene 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba