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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri

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Müslüman alemi için önemli bir ay olan Ramazan ne zaman başlıyor merak ediliyor. 'On bir ayın sultanı' olarak bilinen ve bir ay boyunca paylaşımların arttığı 2022 Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri haberimizde...

1/3Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022 Ramazan Bayramı tarihleri

2022 Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri yıl içinde en çok araştırılan dini günler arasında yer alıyor. Bir ay boyunca manevi hislerin arttığı Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...

2/3RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Bir ay boyunca devam edecek olan Ramazan ayı bu sene 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

3/32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arife Günü: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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