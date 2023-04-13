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KADİR GECESİ ne zaman, hangi gün 2023? Ramazan ayı Kadir Gecesi ne yapılır, ibadetleri nelerdir?

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#Kadir Gecesi 2023#Kadir Gecesi#Ramazan Ayı Kadir Gecesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 09:23

Ramazan ayı Kadir Gecesi 2023 tarihi ibadetlerini gerçekleştirmek isten Müslüman alemi için son günlerin araştırılan konularından oldu. İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2023? Ramazan ayı Kadir Gecesi ne yapılır, ibadetleri nelerdir? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi

1/5KADİR GECESİ ne zaman, hangi gün 2023 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne yapılır, ibadetleri nelerdir

Kadir Gecesi İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır. Peki, Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2023? Kadir Gecesi ne yapılır, ibadetleri nelerdir?

2/5KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi Tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

3/5KADİR GECESİ NEDİR

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.

4/5KADİR GECESİ NE YAPILIR

KADİR GECESİ NE YAPILIR?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu sebeple müslümanlar, Ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

5/5KADİR GECESİ ne zaman, hangi gün 2023 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne yapılır, ibadetleri nelerdir

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiği konusunda yüce bir örneklik ortaya koyduğu gibi ümmetini de bu gecenin kadrini bilmeye ve onu ihya etmeye davet etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Kim Kadir Gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 1.) Bir başka rivayette ise Hz. Aişe’nin (r.a.) Hz. Peygamber’e (s.a.s.) bu gece nasıl dua etmesi gerektiğini sorması üzerine Rasulüllah’ın (s.a.s.), “Allahümme inneke afuvvun tuhıbbü’l-afve fa‘fu annî’ (Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!)” (Tirmizî, Deavât, 85.) şeklinde dua etmesini tavsiye ettiği görülmektedir.

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