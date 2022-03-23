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RAMAZAN AYI 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayı tarihi!

#Ramazan#Oruç#Diyanet

Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman soruları, şaban ayının son günlerinde gündeme geldi. Bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşayan Müslümanlar, samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren Ramazanın ilk orucu için Diyanet takvimine odaklandı. On bir ayın sultanı olan rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'daki oruç, İslâm’ın beş şartından biri ve şartlarını taşıyan her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadet olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Teravih namazının ardından tutulacak ilk oruç ile Ramazan ayı idrak edilmeye başlanacak. Peki, 2022 Ramazanın ilk orucu ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet bilgileri.

1/5RAMAZAN AYI 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayı tarihi

Ramazan ayının başlangıç tarihi, İslam dünyası tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın lütfettiği büyük bir nimet olan Ramazan ayı bu sene de oruçlar ve ibadetler ile idrak edilecek. İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen Ramazan bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak. Öte yandan Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 tarihinde idrak edilecek.

2/5RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan'ın son günü olan arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

3/52022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/5RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

5/5RAMAZAN AYI 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayı tarihi

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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#Ramazan#Oruç#Diyanet