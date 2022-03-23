RAMAZAN AYI 2022: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayı tarihi!

Ramazan ayının başlangıç tarihi, İslam dünyası tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın lütfettiği büyük bir nimet olan Ramazan ayı bu sene de oruçlar ve ibadetler ile idrak edilecek. İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen Ramazan bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak. Öte yandan Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 tarihinde idrak edilecek.