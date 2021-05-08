Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek? İşte orucun biteceği tarih
Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı bu yıl, 12 Mayıs'ta başladı başladı. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayın ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek?
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Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ramazan'ın bitmesiyle birlikte, bayram tatiline başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2021 Ramazan bitiş tarihi...
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Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.