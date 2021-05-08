Gündem Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 21:05 | 08 Mayıs 2021 - 21:05

Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek? İşte orucun biteceği tarih

Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı bu yıl, 12 Mayıs'ta başladı başladı. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayın ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek?