MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek? İşte orucun biteceği tarih
GeriGündem Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek? İşte orucun biteceği tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 21:05 | 

Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek? İşte orucun biteceği tarih

Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı bu yıl, 12 Mayıs'ta başladı başladı. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayın ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ramazan arefe günü ne zaman? Ramazan ne zaman bitecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ramazan'ın bitmesiyle birlikte, bayram tatiline başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2021 Ramazan bitiş tarihi...

2

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

3RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi