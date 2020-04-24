Ramazan 2020 imsakiyesi: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur saatleri.. İlk sahur saat kaçta?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlarımız kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde iftar ve sahur saatleri nedir? Sahura saat kaçta kalkılacak? İstanbul'da ilk sahur 04:29'da, Ankara'da ilk sahur 04:18'de, İzmir'de ilk sahur 04:46'da, Trabzon'da ilk sahura 03:46'da kalkılacak.. İşte tüm illerimiz iftar ve sahur vakitleri
İlk sahur saat kaçta? sorusu günün en fazla araştırılan konularından oldu. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 24 Nisan'da ilk oruçlar tutulacak. İlk oruca ne zaman kalkılacak sorusu da yayınlanan imsakiye ile cevaplanmış oldu. Müslüman Alemi için önemi büyük olan Ramazan ayı 24 Nisan'da kalkılacak ilk sahur ile birlikte başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. İl il iftar ve sahur saatleri belirlenirken, vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Peki iftar ve sahur saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Trabzon, Adana, Bursa ve tüm illerimiz için iftar ve sahur vakitleri...
24 NİSAN İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
ADANA SAHUR: 04:18 İFTAR:19:28 TERAVİH: 20:50
ADIYAMAN SAHUR:04:04 İFTAR:19:18 TERAVİH:20:41
AFYONKARAHİSAR SAHUR: 04:31 İFTAR:19:50 TERAVİH:21:15
AĞRI SAHUR:03:38 İFTAR:19:02 TERAVİH:20:28
AKSARAY SAHUR:04:18 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:00
AMASYA SAHUR:04:03 İFTAR:19:32 TERAVİH:21:00
ANKARA SAHUR:04:18 İFTAR:19:43 TERAVİH:21:10
ANTALYA SAHUR: 04:37 İFTAR:19:47 TERAVİH:21:08
ARDAHAN SAHUR:03:34 İFTAR:19:05 TERAVİH:20:35
ARTVİN SAHUR:03:37 İFTAR:19:09 TERAVİH:20:38
AYDIN SAHUR:04:45 İFTAR:19:59 TERAVİH:21:23
BALIKESİR SAHUR:04:39 İFTAR:20:02 TERAVİH:21:28
BARTIN SAHUR: 04:13 İFTAR:19:48 TERAVİH:21:18
BATMAN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:06 TERAVİH:20:30
BAYBURT SAHUR: 03:47 İFTAR:19:14 TERAVİH:20:41
BİLECİK SAHUR: 04:28 İFTAR:19:55 TERAVİH:21:22
BİNGÖL SAHUR: 03:51 İFTAR:19:10 TERAVİH:20:35
BİTLİS SAHUR: 03:46 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27
BOLU SAHUR: 04:20 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:18
BURDUR SAHUR: 04:36 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:12
BURSA SAHUR: 04:32 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:26
ÇANAKKALE SAHUR: 04:43 İFTAR:20:09 TERAVİH:21:36
ÇANKIRI SAHUR: 04:12 İFTAR:19:41 TERAVİH:21:09
ÇORUM SAHUR: 04:07 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:03
DENİZLİ SAHUR: 04:40 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:17
DİYARBAKIR SAHUR: 03:55 İFTAR:19:10 TERAVİH:20:33
DÜZCE SAHUR: 04:21 İFTAR:19:51 TERAVİH:21:20
EDİRNE SAHUR: 04:36 İFTAR:20:11 TERAVİH:21:4
ELAZIĞ SAHUR: 03:57 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40
ERZİNCAN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:16 TERAVİH:20:42
ERZURUM SAHUR: 03:44 İFTAR:19:09 TERAVİH:20:36
ESKİŞEHİR SAHUR: 04:28 İFTAR:19:52 TERAVİH:21:18
GAZİANTEP SAHUR: 04:09 İFTAR:19:20 TERAVİH:20:42
GİRESUN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:22 TERAVİH:20:51
GÜMÜŞHANE SAHUR: 03:49 İFTAR:19:17 TERAVİH:20:45
HAKKARİ SAHUR: 03:42 İFTAR:18:55 TERAVİH:20:18
HATAY SAHUR: 04:17 İFTAR:19:24 TERAVİH:20:44
IĞDIR SAHUR: 03:33 İFTAR:18:58 TERAVİH:20:25
ISPARTA SAHUR: 04:34 İFTAR:19:48 TERAVİH:21:12
İSTANBUL SAHUR: 04:29 İFTAR:20:00 TERAVİH:21:29
İZMİR SAHUR: 04:46 İFTAR: 20:03 TERAVİH:21:27
KAHRAMANMARAŞ SAHUR: 04:10 İFTAR:19:23 TERAVİH:20:45
KARABÜK SAHUR: 04:14 İFTAR:19:46 TERAVİH:21:15
KARAMAN SAHUR: 04:26 İFTAR:19:37 TERAVİH:20:59
KARS SAHUR: 03:34 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:31
KASTAMONU SAHUR: 04:08 İFTAR:19:41 TERAVİH: 21:11
KAYSERİ SAHUR: 04:11 İFTAR:19:30 TERAVİH:20:55
KİLİS SAHUR: 04:12 İFTAR:19:21 TERAVİH:20:42
KIRIKKALE SAHUR: 04:15 İFTAR:19:40 TERAVİH:21:07
KIRKLARELİ SAHUR: 04:33 İFTAR:20:08 TERAVİH:21:39
KIRŞEHİR SAHUR: 04:15 İFTAR:19:36 TERAVİH:21:02
KOCAELİ SAHUR: 04:26 İFTAR:19:56 TERAVİH:21:24
KONYA SAHUR: 04:26 İFTAR:19:41 TERAVİH:21:04
KÜTAHYA SAHUR: 04:31 İFTAR:19:53 TERAVİH:21:19
MALATYA SAHUR: 04:01 İFTAR:19:18 TERAVİH:20:42
MANİSA SAHUR: 04:44 İFTAR:20:02 TERAVİH:21:27
MARDİN SAHUR: 03:55 İFTAR:19:07 TERAVİH:20:29
MERSİN SAHUR: 04:21 İFTAR:19:31 TERAVİH:20:52
MUĞLA SAHUR: 04:45 İFTAR:19:56 TERAVİH:21:19
MUŞ SAHUR: 03:47 İFTAR:19:06 TERAVİH:20:31
NEVŞEHİR SAHUR: 04:15 İFTAR:19:33 TERAVİH:20:58
NİĞDE SAHUR: 04:17 İFTAR:19:32 TERAVİH:20:56
ORDU SAHUR: 03:54 İFTAR:19:24 TERAVİH:20:53
OSMANİYE SAHUR: 04:14 İFTAR:19:25 TERAVİH:20:47
RİZE SAHUR: 03:43 İFTAR:19:14 TERAVİH:20:43
SAKARYA SAHUR: 04:24 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:22
SAMSUN SAHUR: 03:58 İFTAR:19:31 TERAVİH:21:01
ŞANLIURFA SAHUR: 04:03 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:37
SİİRT SAHUR: 03:48 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27
SİNOP SAHUR: 04:00 İFTAR:19:37 TERAVİH:21:08
ŞIRNAK SAHUR: 03:48 İFTAR:19:00 TERAVİH:20:23
SİVAS SAHUR: 04:02 İFTAR:19:26 TERAVİH: 20:52
TEKİRDAĞ SAHUR: 04:35 İFTAR:20:06 TERAVİH:21:35
TOKAT SAHUR: 04:01 İFTAR:19:29 TERAVİH:20:56
TRABZON SAHUR: 03:46 İFTAR:19:17 TERAVİH:20:46
TUNCELİ SAHUR: 03:54 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40
UŞAK SAHUR: 04:36 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:19
VAN SAHUR: 03:41 İFTAR:18:58 TERAVİH:20:23
YALOVA SAHUR: 04:29 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:27
YOZGAT SAHUR: 04:10 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:01
ZONGULDAK SAHUR: 04:16 İFTAR:19:50 TERAVİH:21:19
İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.
Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.
Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.
2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
İstanbul sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? Müslümanlar her yıl yayınlanan Diyanet İmsakiyesine göre oruçlarını tutuyorlar. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İstanbul imsakiye 2020 sahur saatleri kapsamında, İstanbul ilk sahur vakti 2020 Ramazan imsakiyesinde yer alıyor. İşte İstanbul sahur ve iftar saatleri...İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruç ise 23 Nisan'Da tutulacak. İlk sahuru saat 04.29'da yapacak olan kent sakinleri, ilk iftarlarını ise 20.00;'da yaparak oruçlarını açacak. İşte Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul sahur ve iftar saatleri...
İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorusu, Ramazan ayına artık çok az bir süre kalmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Mega Kent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile evlerde geçecek olan iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde ifa edilecek. Peki, İstanbul'da iftar saati kaç olacak? İşte, 2020 Ramazan imsakiye bilgilerine göre İstanbul iftar ve sahur vakitleri bilgisi
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020
Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.
İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan ayının ilk gününe kısa bir süre kala sahur ve iftar saatleri yeniden gündeme geldi. Yurt geneli gibi Ankara'daki vatandaşlar da 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar. Ankara sahur saatlerine Diyanet İşleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ulaşabilecekler. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgisine göre, Ankara sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kentlerindeki 2020 ramazan imsakiyesini internetten araştırıyorlar. Ankara'da yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Ankara'da ilk sahura 24 Nisan Cuma günü saat 04:18'de kalkılacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar iftarlarını saat 19:43'te açacak.
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48
BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
Bursa vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Bursalı vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor.
İmsakiyede yer alan bilgilere göre Bursa'da ilk sahur saat 04:32 ilk iftar ise 19:58'de yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 21:26 olacak.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:32
|19:58
|21:26*
|2
|25.04.2020
|04:30
|19:59
|21:27
|3
|26.04.2020
|04:28
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:26
|20:01
|21:30
|5
|28.04.2020
|04:25
|20:02
|21:31
|6
|29.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|7
|30.04.2020
|04:21
|20:04
|21:34
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:05
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:18
|20:06
|21:37
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:09
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:13
|20:10
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:11
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:12
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:13
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:14
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:04
|20:14
|21:49
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:15
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:01
|20:16
|21:52
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:17
|21:53
|21
|14.05.2020
|03:58
|20:18
|21:55
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|23
|16.05.2020
|03:55
|20:20
|21:57
|24
|17.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:22
|22:00
|26
|19.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02**
|27
|20.05.2020
|03:50
|20:24
|22:03
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:25
|22:04
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:26
|22:06
BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana sahur ve iftar vakti saat kaçta? Sorusu araştırılıyor. Adana imsak, sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar bu takvim içerisinde yer alan vakitlerde oruç tutmaya başlayacak ve oruçlarını açacaklar. İşte Adana iftar ve sahur saatleri…
Adana sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, Ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ay 2020 yılında nisan ayında başlayacak. Bu yıl ilk teravih namazı 23 Nisan’da kılınacak. İlk orucu tutacak olan Müslümanlar, “Adana’da sahur, imsak ve iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2020 Adana İmsakiyesi…
Adana’da ilk sahur 04:18’de, ilk iftar 19:28’de olacak.
İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
İzmir sahur vakti Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, 'ilk sahur ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 imsakiyesini inceliyor. Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak. Peki, İzmir'de ilk sahur saat kaçta? İşte İzmir sahur vakitleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|17:00
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|17:00
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|17:00
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|17:00
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|17:00
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|17:01
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|17:01
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|17:01
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|17:01
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|17:01
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|17:02
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|17:02
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|17:02
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|17:02
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|17:02
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|17:03
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|17:03
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|17:03
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|17:03
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|17:04
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|17:04
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|17:04
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|17:04
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|17:04
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|17:05
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|17:05
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|17:05
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|17:05
|20:28
|22:03
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