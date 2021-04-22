Rahmi Özkan neden yok, corona mı oldu? Rahmi Özkan’ın hastalığıyla ilgili açıklama
Rahmi Özkan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 22 Nisan tarihli bölümünde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Avukat Rahmi Özkan'ın son bölümlerde yer almaması izleyiciyi meraklandırdı. Rahmi Özkan neden yok, corona mı oldu? Rahmi Özkan’ın hastalığıyla ilgili açıklama
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Rahmi Özkan'ın sağlık durumu program takipçileri tarafından merak ediliyordu. Müge Anlı ekip arkadaşının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
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20 Nisan'da programda olan Avukat Rahmi Özkan sağlık durumuyla ilgili olarak, ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' dedi.
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21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.