Rahmi Özkan neden yok, corona mı oldu? Rahmi Özkan’ın hastalığıyla ilgili açıklama

21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.