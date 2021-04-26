Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı'dan Rahmi Özkan öldü haberlerine açıklama

Müge Anlı bazı sitelerde yapılan Rahmi Özkan öldü haberlerine canlı yayında açıkladı. Anlı "Rahmi Özkan öldü mü haberleri yapılmış, kendisi gayet iyi. Yalnız hapşırsak dahi önlem alıyoruz. Kaç yaşında insan. Bu haberleri yapanların hiçbir vicdanı yok mu? Seviyoruz seni Rahmi Özkan. Gelir birkaç güne. Klimalardan sorun yaşıyor. Bağışıklığı düşük bir insanı burada tutmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.