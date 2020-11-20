Kızını şarkı söyleyerek doğurmuş

Şarkıcı, oyuncu ve yazar Rachel Bloom, en çok hem yazdığı hem de rol aldığı Rebecca Bunch adlı yapımla adını duyurdu. Bloom, 2015 ile 2019 yılları arasında devam eden Crazy e- Girlfriend adlı müzikal komedi dizisiyle çok sayıda ödüle aday gösterildi.