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Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 14:27 | 

Kızını şarkı söyleyerek doğurmuş

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, kızını dünyaya getirirken canının acısını ve heyecanını bastırmak için şarkı söylemiş. 33 yaşındaki yıldız, doğumhanede çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram, Backgrid USA, Splash

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Aynı video, yıldızın online olarak konuk olduğu sohbet programında da gösterildi.

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Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yazar Rachel Bloom, kızını şarkı söyleyerek dünyaya getirmiş. Bloom, Seth Meyers'ın sunduğu Late Night With Seth Meyers adlı programa konuk oldu ve neden böyle yaptığını anlattı.

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2015 yılından bu yana Dan Gregor ile evli olan Bloom, doğuma gitmeden önce o süreçte söyleyebileceği şarkıların bir listesini yaptığını anlattı.

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Geçtiğimiz mart ayının son günlerinde doğum yapan Rachel Bloom, kızını dünyaya getirirken 1996 tarihli çocuk filmi Space Jam'in aynı adlı şarkısını seslendirdi.

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Rachel Bloom, Meyers'e "Doğumhane için şarkı listesi yapıyordum. Ve o sırada beni neyin mutlu edeceğini düşündüm" dedi.

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Videoda Rachel Bloom, doğum odasında kızını dünyaya getirirken görülüyor. O sırada da arka planda çalan Space Jam adlı şarkıya eşlik ediyor. O sırada da videoyu çeken doktor "Bunu sosyal medyada paylaşacak mısın?" diye soruyor.

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Şarkıcı, oyuncu ve yazar Rachel Bloom, en çok hem yazdığı hem de rol aldığı Rebecca Bunch adlı yapımla adını duyurdu. Bloom, 2015 ile 2019 yılları arasında devam eden Crazy e- Girlfriend adlı müzikal komedi dizisiyle çok sayıda ödüle aday gösterildi.

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Gençlik yıllarında uzun süre ruh sağlığı sorunlarıyla boğuşan Rachel Bloom, bunlardan biri olan obsesif kompulsif bozukluğu Crazy Ex Girlfriend adlı dizide ekrana da taşıdı.

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Rachel Bloom ile altı yıl flört ettiği yapımcı ve yazar Dan Gregor ile 2015 yılında evlendi.

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