Rabia Doya Doya Moda'dan elenecek mi?

Doya Doya Moda’nın 82. Bölüm fragmanı ardından yarışmanın iddialı isimlerinden Rabia’nın akıbeti merak konusu oldu. Jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, Rabia’yı değerlendirirken aralarında bir karar aldıklarını açıkladı. Bu açıklama ardından yarışma takipçileri Rabia Ağca’nın elenip elenmeyeceği sorularına yanıt arıyor.
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Doya Doya Moda’nın 3 Kasım tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Gülşah Saraçoğlu’nun beklenmedik sorusu hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri meraklandırdı.
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Rabia Gülşah Saraçoğlu’nun “Bana söylemek istediğin ya da itiraf etmek istediğin bir durumu var mı? “ sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Saraçoğlu, bu soru ardından bir karar aldıklarını söyledi. Rabia Ağca ile ilgili alınan karar kısa bir süre sonra belli olacak.
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RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.