Rabia Doya Doya Moda'dan elenecek mi?

Rabia Gülşah Saraçoğlu’nun “Bana söylemek istediğin ya da itiraf etmek istediğin bir durumu var mı? “ sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Saraçoğlu, bu soru ardından bir karar aldıklarını söyledi. Rabia Ağca ile ilgili alınan karar kısa bir süre sonra belli olacak.