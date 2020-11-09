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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 13:04 | 

Rabia Doya Doya Moda'dan elendi mi, neden yok?

Doya Doya Moda’nın tanıtımlarında yarışmanın iddialı isimlerinden Rabia Ağca’nın yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Gülşah Saraçoğlu, Rabia Ağca’nın durumuyla ilgili soru işaretlerini giderdi. Peki, Rabia Doya Doya Moda'dan elendi mi, neden yok?

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Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu. Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:

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“Sevgili yarışmacımız Rabia’mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia’sız devam edecek, yarın da olmak üzere. “

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Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.

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