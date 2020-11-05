Gülşah Saraçoğlu'dan açıklama: Rabia Doya Doya Moda'da elendi mi neden yok?
Doya Doya Moda’nın 5 Kasım tarihli bölümünde Rabia’nın olmaması soru işaretlerine neden oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Rabia’nın akıbetini merak eden Doya Doya Moda yarışmacıları internet üzerinden araştırma yapıyordu. Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, Rabia'nın yarışmada olmama nedenine açıklık getirdi. Peki, Rabia Doya Doya Moda'da elendi mi, neden yok?
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Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu. Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:
“Sevgili yarışmacımız Rabia’mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia’sız devam edecek, yarın da olmak üzere. “
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Doya Doya Moda jüri üyeleri iddialı yarışmacının durumunu açıklayacağı öğrenildi. Alışveriş kısmında yer almayan Rabia Ağca'nın akıbetinin ilerleyen dakikalarda belli olması bekleniyor.
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RABİA AĞCA KİMDİR?
Yarışmanın başından beri yer alan Rabia Ağca, Doya Doya Moda'nın 2. sezonuna sürpriz bir şekilde dahil olmuştu. Bir yarışmacının gelmemesi üzerine 7'nci yarışmacı olarak Doya Doya Moda'ya katılmıştı.
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Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.