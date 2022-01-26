PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? PYBS 2022 ne kadar yatıyor?

PYBS bursu yattı mı sorusu, burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği sınavdan geçer puan alan pek çok öğrencinin araştırdığı konu olan PYBS bursları, yatıp yatmadığı ile merak konusu oldu. İllerdeki mal müdürlükleri aracılığıyla hesaplara yatırılan PYBS bursları için araştırmalar devam ediyor. Peki, PYBS bursları ne zaman yatacak ve ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler