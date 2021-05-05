Putin'in yeni oyuncağı: İngiltere'yi haritadan silebilir!
Rusya termonükleer füzesi Satan 2 için 3 yeni test yapacağını duyurdu. Söz konusu nükleer füzenin İngiltere büyüklüğünde bir alanı haritandan silebilecek kapasitede olduğu açıklandı.
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Son dönemde NATO ve ABD ile tarihinin en gergin ilişkilerini yaşayan Rusya hayli dikkat çekici bir adım attı ve yeni silahı için 3 yeni deneme yapacağını duyurdu.
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Adı açıklanmayan bir kaynak Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada 'Bu denemeler 2021'deki uçuş geliştirme testlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek' dedi.
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'İNGİLTERE'Yİ HARİTADAN SİLEBİLİR'
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesi İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritandan silebilecek kapasitede.
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Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kez daha güçlü olduğu belirtiliyor.
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, 16 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan Satan 2'nin radardan kaçma özelliği de bulunuyor.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.
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Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.
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Rusya daha önce, füze fırlatma testleri veya düşürme testlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından bu yıl gerçekleşecek uçuş testlerini yapmayı planladıklarını söylemişti.
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208 tonluk silah, dünyanın en güçlüsü olarak görülen ve 1970'lerden beri operasyonel olan R-36M2 Voevoda füzelerinin yerini alacak. Rusya'nın yeni testlere tabi tutacağı roketin 2022 yılında ordunun envanterine girmesi planlanıyor.
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Putin Aralık ayında Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.
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Geçtiğimiz aylarda Putin’in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.
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Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor