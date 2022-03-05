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Putin kimdir, ne zaman başkan oldu? Vladimir Putin hayatı ve biyografisi

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, son zamanlarda adı gündemden düşmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bilgiler de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Putin ne zaman başkan oldu? İşte Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Putin hayatı ve biyografisi...

1/3Putin kimdir, ne zaman başkan oldu Vladimir Putin hayatı ve biyografisi

Rusya- Ukrayna savaşı bir süredir sıcak gündemi oluşturmaya devam ediyor. Bu gerilimde önemli bir rol oynayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bilgiler de bir yandan merak ediliyor. Peki, Putin kimdir, ne zaman başkan oldu? İşte Vladimir Putin hayatı ile ilgili bilgiler...

2/3VLADİMİR PUTİN NE ZAMAN BAŞKAN OLDU

VLADİMİR PUTİN NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?

Rusya'nın şu anki başkanı olan Rus politikacı ve eski istihbarat görevlisi Vladimir Vladimiroviç Putin, 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

3/3VLADİMİR PUTİN KİMDİR

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

1975 yılında Leningrad Üniversitesi (üniversitenin yeni adı Sankt Petersburg Üniversitesi) Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Putin, Rusya'nın 2000-2008 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. Birleşik Rusya partisi lideri olarak 2000 yılında yapılan seçimlerde Gennadi Züganov'un genel sekreterliğini yürüttüğü Rusya Komünist Partisi'ni geride bırakarak %52,9'luk oy oranıyla devlet başkanı seçilmiştir. Seçimlerde Züganov %29,2 oy oranıyla ikinci olmuştur.

2004 yılında yapılan seçimlerde ise %72 oyla tekrar devlet başkanı seçilmiştir. Döneminde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan ekonomik çöküş sonrası tekrar toparlayan Rusya ekonomisi hızlı büyüme rakamları yakalanmış, bununla birlikte ülkesinin bağımsızlığı yolunda çeşitli adımlar atılmış, merkezi otorite kuvvetlendirilmiş ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli modernizasyon uygulamaları başlatılmıştır. 4 Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler sonucu %63,6 oyla Rusya Federasyonu'nun 3. kez devlet başkanı seçilmiştir.

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