Putin kimdir, ne zaman başkan oldu? Vladimir Putin hayatı ve biyografisi

Rusya- Ukrayna savaşı bir süredir sıcak gündemi oluşturmaya devam ediyor. Bu gerilimde önemli bir rol oynayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bilgiler de bir yandan merak ediliyor. Peki, Putin kimdir, ne zaman başkan oldu? İşte Vladimir Putin hayatı ile ilgili bilgiler...