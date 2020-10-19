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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 10:49 | 

PUBG oynayanlara çok kötü haber: Kapatılıyor

Gelmiş geçmiş en popüler oyunlardan biri haline gelen PUBG için yasak kararı resmen çıktı. Peki bu karar ne anlama geliyor? PUBG'den yasak kararı sonrası bir açıklama kararı geldi mi?

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PUBG oyuncularını çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yasak kararı resmen çıktı. Bundan sonra ne olacak? PUBG ne yapacak?

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NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

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Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.

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Hindistan’da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

5PUBGden flaş açıklama
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PUBG'den flaş açıklama

PUBG Corporation, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE Lite dahil olmak üzere toplam 118 uygulamayı engelleyen son karar ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada PUBG Corporation, bir çözüm için hükümetle beraber çalışmayı umarak ülke içindeki tüm yayın sorumluluklarını üstlenmeye karar verdiğini duyurdu.

6135 TLye satılan oyun bedava oldu
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135 TL'ye satılan oyun bedava oldu!

Diğer yandan Ubisoft, 2016 yılında satışa sunduğu popüler oyunlarından The Division'ı geçici bir süre bedava yaptı. 135 TL'ye satılan oyun, şu an ücretsiz indirilebiliyor. Peki ama nasıl?

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Ubisoft, DLC içermeyen (eklenti) The Division oyununu bir defaya mahsus ücretsiz yaptı. 8 Eylül tarihine kadar oyunu bedava indirmek mümkün olacak.

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Bu tarih sona erdiğinde oyun yeniden eski fiyatıyla satışta olacak. Diğer yandan oyunu satın aldıktan sonra tamamen sizin olacak; 8 Eylül'den sonra da oyunu ücretsiz oynayabileceksiniz.

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The Division, 2016 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesiyle dikkat çeken oyun, New York City'de küresel çapta bir salgının ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken oyun, toplamda 10 milyondan fazla kopya satarak büyük bir başarı gösterdi.

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Diğer yandan Sony, pek çok PS4 oyunun fiyatını düşürdü. İşte PS Store'da son fiyatıyla dikkat çeken o oyunlar...

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Devil May Cry 5 - 89,00 TL

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Metro Redux Paketi - 40,20 TL

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The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition - 65,70 TL

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Diablo III: Eternal Collection - 89,00 TL

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Assassin's Creed Origins - 64,00 TL

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Far Cry New Dawn - 64,00 TL

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The Division 2 Standard Edition - 49,01 TL

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Dying Light - 62,65 TL

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Hello Neighbor - 33,50 TL

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Fallout 4 - 42,00 TL

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Dark Souls Remastered - 64,00 TL

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Jurassic World Evolution - 64,00 TL

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Elite Dangerous - 45,60 TL

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Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - 49,00 TL

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Life is Strange Season Pass - 15,20 TL

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L.A. Noire - 71,19 TL

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Wolfenstein: The New ORder - 25,20 tL

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Borderlands The Handsome Collection - 64,75 TL

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The Evil Within - 25,20 TL

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The Evil Within 2 - 84,00 TL

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Dirt Rally 2.0 GOTY Edition - 89,00 TL

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Little Nightmares Complete Edition - 34,75 TL

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XCOM 2 - 49,75 TL

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Batman Arkham Knight Premium Edition - 69,00 TL

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Portal Knights - 33,60 TL

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