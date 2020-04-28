PTT yardım parası sorgulama TC Kimlik No ile yapılır mı?
Başvuru işlemleri devam eden yardım parası için müracaatlarını tamamlayan pek çok vatandaş, PTT yardım parası sorgulama işlemi TC Kimlik No ile nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde internet üzerinden başvuru işlemlerini yaptıktan sonra bu hafta sonuçlar için sorgulama işlemine geçen binlerce vatandaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konu hakkında yaptığı değerlendirmeyi merak ediyor. Peki, PTT üzerinden hesaplara yatırılması beklenen yardım parası TC Kimlik No ile yapılır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Pek çok vatandaşın müracaatta bulunduğu yardım parası için gözler sorgulama evresine çevrildi. Müracaatta bulunan ve uygun kriterlere uygun görülen kişilere 1000 TL yardım parası olarak tahsis edilecek olan sosyal destek süreci, E-Devlet üzerinden tamamlanıyor. PTT üzerinden hesaplara yatırılması beklenen yardım miktarı, internet üzerinden de takip edilebilecek. Peki, PTT yardım parası sorgulama işlemi TC Kimlik No ile yapılabiliyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PTT YARDIM PARASI SORGULAMA TC İLE NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dağıtımını gerçekleştireceği yardım parası için sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Sorgulama işlemini gerçekleştirmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
2
Sosyal destek yardım parası sorgulama işlemi, başvurunun yapıldığı ekran üzerinden gerçekleşecek. Bu ekran üzerinden başvurunun durumu öğrenilebilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.
4
BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILIYOR
Sosyal Destek Programında T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuru yapabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama bulunmuyor.
5
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.