PTT yardım parası sorgulama TC Kimlik No ile yapılır mı?

Pek çok vatandaşın müracaatta bulunduğu yardım parası için gözler sorgulama evresine çevrildi. Müracaatta bulunan ve uygun kriterlere uygun görülen kişilere 1000 TL yardım parası olarak tahsis edilecek olan sosyal destek süreci, E-Devlet üzerinden tamamlanıyor. PTT üzerinden hesaplara yatırılması beklenen yardım miktarı, internet üzerinden de takip edilebilecek. Peki, PTT yardım parası sorgulama işlemi TC Kimlik No ile yapılabiliyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



PTT YARDIM PARASI SORGULAMA TC İLE NASIL YAPILIR?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dağıtımını gerçekleştireceği yardım parası için sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Sorgulama işlemini gerçekleştirmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…