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Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 21:04,

PTT ve bankalar ne zaman açılıyor, bayram tatili 2020 kaç gün? Banka ve PTT mesai saatleri

PTT ve bankalar ne zaman açılıyor 2020? Kurban Bayramı tatili 30 Temmuz arefe günü öğleden sonra başladı. Bayram idrak edilmeye devam ederken, kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olduğu resmi tatil süresinin biteceği tarih gündeme geldi. Banka ve PTT hizmetlerinden faydalanacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin biteceği tarihe odaklandı. İşte, banka ve PTT'lerin bayram sonrası mesai başlama saatiyle ilgili detaylı bilgiler..

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Kurban Bayramı öncesinde para aktarımı, havale, EFT gibi işlemlerini erteleyenler, banka ve PTT'lerin açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. 31 Temmuz Cuma günü başlayan 2020 Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Arefe günü öğleden sonra bayram iznine çıkan banka ve PTT çalışanları, salı günü mesai saatine başlayacak. İşte, ayrıntılı bilgiler.

2PTT VE BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK
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PTT VE BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi kurumlar ve bankalar 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet verdi. Kurban Bayramı tatili bu sene 4,5 gün olarak gerçekleşecek. Kamu kurumlarında olduğu gibi bankalar ve PTT'ler 4 Ağustos Salı günü mesai saatlerine başlayacak.

3KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2020
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2020

Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

30 Temmuz Perşembe (Arefe Günü-Yarım Gün-)

31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)

1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 2.Gün)

2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 3.Gün)

3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 4.Gün)

4KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ
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KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

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Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

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