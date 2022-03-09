PTT şubeleri ne zaman öğle arası veriyor? İşte güncel PTT çalışma saatleri

'PTT saat kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtını merak eden binlerce vatandaş, konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. PTT ile ilgili özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, PTT'nin çalışma programını araştırıyor. İşte, güncel PTT çalışma saatleri...