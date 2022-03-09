PTT şubeleri ne zaman öğle arası veriyor? İşte güncel PTT çalışma saatleri

'PTT saat kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtını merak eden binlerce vatandaş, konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. PTT ile ilgili özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, PTT'nin çalışma programını araştırıyor. İşte, güncel PTT çalışma saatleri...
PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.
Hafta içi: 08:30- 17:30
Öğle arası: 12:30- 13:30
Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.
PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.