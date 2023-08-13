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PTT personel alımı son durum 2023 || Bu yıl PTT personel alacak mı, şartları neler olacak?

Güncelleme Tarihi:

#PTT Personel Alımı#PTT Personel Alımı 2023#PTT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 01:36

Türkiye’nin en eski teşkilatlarından Posta Telgraf Teşkilatı personel alımı son günlerde kamuoyunun en çok merak edilen konularından birisi oldu. PTT personel alımı şartları bu sebeple araştırılıyor. Bu yıl birçok devlet kurumuna belirli yaş gruplarından kişiler alındı. Personel alımları genellikle 18-35 yaş arasındaki yaş grubundan oluyor. Peki, Peki, Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

1/4PTT personel alımı son durum 2023 || Bu yıl PTT personel alacak mı, şartları neler olacak

Türkiye’nin en eski kuruluşlarından birisi olan Posta Telgraf Teşkilatı oldukça büyük bir değere sahip. PTT personel alımı da bu sebeple binlerce kişi tarafından merak ediliyor. PTT bu yıl alım yapacak mı? sorusuna cevap arayan kişiler resmi kaynakların açıklamalarını bekliyor. 2023 yılı içerisinde birçok kurum ve meslek grubuna alımlar gerçekleştirildi. İşte geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında adaylarda aranan şartlar…

2/4BU YIL PTT PERSONEL ALIMI 2023 YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK

BU YIL PTT PERSONEL ALIMI 2023 YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta Telgraf Teşkilatı personel alımı detayları için bekleyiş devam ediyor. 2023 yılında yapılması planlanan PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir. 2023 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı tarihlerini duyurduğunda kendi web sitesi üzerinden ilan yayınlayacak. Bu ilana göre adaylar başvuru yapabilecekleri kontenjanları, meslekleri ve başvuru tarihlerini öğrenecek. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

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3/4PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2023 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

4/4PTT personel alımı son durum 2023 || Bu yıl PTT personel alacak mı, şartları neler olacak

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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