PTT öğle arası ne zaman? İşte PTT şubelerinin açılış ve kapanış saati!
'PTT öğle arası ne zaman?' sorusunun yanıtını merak eden binlerce vatandaş, konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. PTT ile ilgili özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, PTT'nin çalışma programını araştırıyor. Peki, PTT öğle tatili saati kaç? İşte, PTT şubelerinin açılış ve kapanış saati...
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1
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Postacılık hizmetlerinin yanı sıra kargo alanında da faaliyet gösteren PTT'nin öğle arası tatilini saati merak ediliyor. Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle, belirlenen saatlerde hizmet veriyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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PTT ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?
PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.
3
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Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
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PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.