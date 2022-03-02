PTT ne zaman kapanıyor? PTT saat kaça kadar açık? İşte 2022 güncel PTT çalışma saatleri

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 08:30- 17:30



Öğle arası: 12:30- 13:30



Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.



Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.



PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



