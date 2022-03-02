PTT ne zaman kapanıyor? PTT saat kaça kadar açık? İşte 2022 güncel PTT çalışma saatleri

Postacılık hizmetlerinin yanı sıra kargo alanında da faaliyet gösteren PTT'nin mesai saatleri merak ediliyor. Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle, belirlenen saatlerde hizmet veriyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.
Hafta içi: 08:30- 17:30
Öğle arası: 12:30- 13:30
Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.
PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.