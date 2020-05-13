PTT Kargo bugün çalışıyor mu, evden kargo alma hizmet var mı?

Kargo yoluyla Koronavirüs (Covit 19) bulaşır mı?



​Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kargo taşıma vasıtasıyla söz konusu virüsün bulaşmayacağını açıklamıştır.



Türkiye içerisinde posta veya kargo göndermede herhangi bir kısıtlama var mı?



​Ülkemizde yurtiçi ve yurtdışı posta, kargo gönderiminde ve teslim alımında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.​



Posta veya kargomu dağıtıcı ile temas olmadan nasıl teslim alabilirim?



Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla başlattığımız uygulama ile müşterilerimize kargolarını ''Temassız Teslim'' yöntemiyle adreslerine ulaştıracağız. PTT Kargo personeli ile müşterimizin temasını mümkün olduğunca azaltmak amacıyla geliştirilen yeni sistem sayesinde, Kargo, Kurye ve Taahhütlü (nitelikli gönderiler ve tebligat hariç) gönderilerde, üzerinde alıcı GSM numarası olan gönderilere gelen teslim kodunu kargo teslimi sırasında dağıtıcı personelimize söylenmesi yeterli olacaktır. Böylece teslim tutanağına imza atılması işlemi olmayacak, teslimat müşteriye temassız bir şekilde yapılacaktır.



Aynı zamanda, temassız teslim ile mümkün olmayan kargolarınızın tesliminde kendi kaleminizle imza atmanızın önemli bir kural olduğunu hatırlatıyoruz.



PttKargomat, PTT iş yerine gitmeden ve Ptt Kargo dağıtıcısı adresinize gelmeden kargonuzu 7/24 alabileceğiniz kargo teslim cihazlarıdır.Kayıtlı alıcı GSM numarasına, gönderinin muhafaza edildiği dolabın adres bilgisi ile cihazdaki bölmenin açılmasını sağlayacak akıllı şifre SMS ile bildirilmektedir. Gönderinin muhafaza edildiği kutu, alıcı tarafından T.C. kimlik numarası ve akıllı şifre girişi ile açılmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirerek Kargomat cihazına bırakılmış gönderisine ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine göstererek akıllı şifre girmeden gönderisini teslim alabilmektedir.



Kabul esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler veya PTT iş yerinde kabul sırasında Kargomat varışlı olarak gönderilen gönderilerin 7/24 hizmet veren alıcısının adresine en yakın Kargomatlara bırakılması ile müşterilerimizin bu cihazlardan gönderilerini mesai saatleri dışında da kolayca alabilmeleri sağlanmaktadır.



Ptt Kargomat’ı nerelerde bulabilirim?



Bugün itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa illerimizde kullanımı bulunmaktadır. PttKargomat mobil uygulamasından ve www.ptt.gov.tr internet adresimizde https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ linkinden size en yakın Kargomat cihazının nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. ​



PttKargomat’ın mobil uygulaması var mıdır? Bu uygulamada neler yapabilirim?



PttKargomat’ın mobil uygulaması IOS ve Android platformlarında bulunmaktadır. Bu uygulama ile size gelen gönderilerinizin durumunu, size en yakın Kargomat cihazının nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. ​



Kargomu evimden alır mısınız?



​4441788 numaralı çağrı merkezimizi arayarak göndermek istediğiniz kargonun evinizden alınmasını isteyebilirsiniz.​