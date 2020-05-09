PTT kargo bugün çalışıyor mu?

Ptt Kargomat hizmeti nedir, nasıl kullanılır? PttKargomat, PTT iş yerine gitmeden ve Ptt Kargo dağıtıcısı adresinize gelmeden kargonuzu 7/24 alabileceğiniz kargo teslim cihazlarıdır.Kayıtlı alıcı GSM numarasına, gönderinin muhafaza edildiği dolabın adres bilgisi ile cihazdaki bölmenin açılmasını sağlayacak akıllı şifre SMS ile bildirilmektedir. Gönderinin muhafaza edildiği kutu, alıcı tarafından T.C. kimlik numarası ve akıllı şifre girişi ile açılmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirerek Kargomat cihazına bırakılmış gönderisine ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine göstererek akıllı şifre girmeden gönderisini teslim alabilmektedir.



Kabul esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler veya PTT iş yerinde kabul sırasında Kargomat varışlı olarak gönderilen gönderilerin 7/24 hizmet veren alıcısının adresine en yakın Kargomatlara bırakılması ile müşterilerimizin bu cihazlardan gönderilerini mesai saatleri dışında da kolayca alabilmeleri sağlanmaktadır.



Ptt Kargomat’ı nerelerde bulabilirim?



Bugün itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa illerimizde kullanımı bulunmaktadır. PttKargomat mobil uygulamasından ve www.ptt.gov.tr internet adresimizde https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ linkinden size en yakın Kargomat cihazının nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. ​



PttKargomat’ın mobil uygulaması var mıdır? Bu uygulamada neler yapabilirim?



PttKargomat’ın mobil uygulaması IOS ve Android platformlarında bulunmaktadır. Bu uygulama ile size gelen gönderilerinizin durumunu, size en yakın Kargomat cihazının nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. ​



Kargomu evimden alır mısınız?



​4441788 numaralı çağrı merkezimizi arayarak göndermek istediğiniz kargonun evinizden alınmasını isteyebilirsiniz.​